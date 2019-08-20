Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Брегасоне, заявил, что верит в европейское будущее России.

«Россия является глубоко европейской страной. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока»,- написал Макрон в Twitter.

По словам Макрона, России и Евросоюзу в современных условиях нужно создать новую «архитектуру безопасности и доверия». Он заверил, что Франция готова выступить посредником в налаживании российско-европейских отношений.

Глава Елисейского дворца отметил, что лидеры двух стран в ходе беседы поговорили о ситуации вокруг природных пожаров в Сибири, а также таяния вечной мерзлоты в данном регионе.

Переговоры российского и французского президентов в резиденции Форт Брегансон продлились почти четыре часа.

Minval.az