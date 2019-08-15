В Кении могилу с мертвецом откопали через день после похорон ради служебной формы. Кениец Мартин Сикуку Алукое утонул в реке в возрасте 31 года. Мужчину похоронили, а на следующий день к семье погибшего пришли представители организации, в которой работал Алукое. Они попросили вернуть униформу, сообщает газета The Daily Nation.

Именно в служебной форме и похоронили усопшего, о чем родственники сказали работникам. Тогда от семьи погибшего потребовали выкопать мертвеца и снять с него форму.

Несмотря на местные законы, требующие получить судебное разрешение на эксгумацию, тело Алукое достали из могилы вопреки воле семьи. Покойного переодели в другие вещи, а униформу забрали.

Дядя погибшего Фрэнсис Мутамба выступил перед журналистами с возмущениями и отметил, что власти округа присутствовали на похоронах и не возражали по поводу захоронения в рабочем костюме.

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