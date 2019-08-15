Виртуальная общественность в шоке от странной свадьбы в Великобритании: организаторы банкета во главе с новобрачными накормили несчастных гостей отбросами из ресторанов без всякого предупреждения. Невероятную историю рассекретил таблоид Daily Mirror, пишет «Спутник».

Молодожены Кейли и Джо Тилстоны (Kayley, Joe Tilston) составили весьма многообразное меню, в котором были и рыба, и телятина, и свиные ребрышки, и курица, и даже блюда для вегетарианцев. Вот только гостей в количестве 280 человек они не предупредили, что кормят отбросами, а рассказали про «сюрприз» лишь в конце ужина.

Отмечается, что приглашенные были возмущены такой выходкой и лишь некоторые оптимисты отреагировали нормально.

По словам новоиспеченных супругов, они поступили подобным образом по двум причинам: такой банкет очень дешево обходится и это позволяет сократить количество мусора в мире.

Minval.az