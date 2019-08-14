Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Ереване в числе других вопросов обсудил также оказание гуманитарной помощи Сирии, сообщает российская сторона, подводя итоги завершившегося вчера двухдневного визита Патрушева.

«Николай Патрушев и Никол Пашинян также обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня, в частности, оказание гуманитарной помощи народу Сирии и восстановление мирной жизни в этой стране», — говорится в официальном сообщении.

Армения совместно с Россией с февраля этого года осуществляет гуманитарную миссию в Сирии, в которой уже 8 лет идет гражданская война. Об этой совместной миссии первым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году в своем выступлении по вопросу армяно-российского сотрудничества. Что конкретно обсуждали стороны на этот раз, в российском сообщении не уточняется.

В официальном сообщении правительства Армении Сирия вообще не упоминается. «Вопрос был поднят по инициативе российской стороны», — пояснил Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«О нашем участии в гуманитарной миссии в Сирии говорил гость, в частности, подчеркнув отношение Российской Федерации к этому нашему решению. Естественно, Россия высоко ценит решение Армении участвовать в гуманитарной миссии в Сирии», — сказал Карапетян.

Армянская сторона, в свою очередь, сообщила, что Никол Пашинян и Николай Патрушев в числе других вопросов затронули карабахский конфликт, о чем не упомянуто в сообщении Совета безопасности РФ.

«Содержательного обсуждения на уровне переговоров не было, был обмен мнениями, — сообщил пресс-секретарь премьер-министра. — Премьер-министр в общих чертах представит сегодняшнюю ситуацию в вопросе переговоров по урегулированию конфликта, а также представил сложившуюся на линии соприкосновения и границе ситуацию с точки зрения безопасности».

Minval.az