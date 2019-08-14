Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев 13 августа подписал распоряжение об увольнении замминистра внутренних дел страны Курсана Асанова. Именно Асанов 8 августа после штурма уговорил сдаться бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает «Настоящее время».

Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана, Асанов был уволен по итогам расследования событий 8 августа в Кой-Таше: «По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия».

7-8 августа в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека спецназ Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана и представители МВД почти сутки штурмовали резиденцию Атамбаева, чтобы доставить бывшего президента на допрос. Ранее его три раза вызывали на допрос повестками, но он отказывался общаться со следователями, ссылаясь на то, что как экс-президент имеет неприкосновенность от уголовного преследования. Решение парламента лишить его неприкосновенности вместе со статусом экс-президента Атамбаев законным не признал.

Со второго раза штурм резиденции удался и Атамбаев был задержан. Но во время столкновений между силовиками и сторонниками президента погиб один спецназовец, а более ста человек пострадали – как со стороны силовиков, так и со стороны тех, кто оборонял резиденцию.

Minval.az