Армения окажет финансовое содействие в размере свыше 6 млн. долларов сепаратистскому режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом заявил на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Средства будут выделены для решения жилищной проблемы отправленных на пенсию военнослужащих оккупационной армии сепаратистов.

«Рад сообщить, что правительство Армении предоставит Карабаху около 2.9 миллиарда драмов финансовой помощи для решения жилищных проблем отправленных на пенсию военнослужащих Армии обороны. Размер суммы находится в стадии уточнения. Как я и заявлял в ходе выступления в Степанакерте (Ханкенди — прим. «Минвала») 5 августа, до 2023 года мы намерены решить также квартирный вопрос военнослужащих Армии обороны», — написал глава армянского правительства.

Как сообщалось ранее, правительство США планирует приостановить финансовое содействие оккупационному режиму, созданному Арменией в захваченном азербайджанском Карабахе.

Minval.az