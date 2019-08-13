Пожалуй, Ольга Бузова является главным ньюсмейкером последних лет, пишет «Стархит». Почти каждый ее пост в социальной сети становится поводом для новостей. На днях звезда решила поделиться коротким видео, в котором заснята во время еды. После того как тарелка знаменитости опустела, та решила ее облизать.

«Застукали. Вообще-то я леди, но дома можно», — подписала ролик Оля. Тут же звучит голос за кадром: «Вот она настоящая Бузова». «Ну если мне вкусно. Я — блокадница», — так ответила звезда и резко встала из-за стола.

Многие посчитали эту шутку неуместной. Жители Петербурга, родного города артистки, до сих пор с содроганием вспоминают страшное время ленинградской блокады, пережитой с 1941 по 1944 год. «Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!», «Некрасиво упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. Люди столько пережили! Неуважительно такое говорить и шутить на эту тему», — отметили пользователи Сети.

Публикацию прокомментировали и известные люди России. Так, депутат Госдумы Виталия Милонов заявил, что не стоит придавать такого значения словам певицы, и призвал отнестись к ней снисходительнее. «Я не могу осуждать Бузову, потому что отсутствие серого вещества в ее голове не позволяет мне сделать вывод о том, что она говорит это осознанно. Не судите девочку строго, она говорит, как умеет», — ответил депутат.

Minval.az