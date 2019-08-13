Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

Памятник установлен в центре поселка, по словам депутата, ему около 20 лет. На обновленном памятнике в Дипкуне изображены силуэты солдат с американскими автоматическими винтовками M16.

«Народ, проживающий в поселке Дипкун, негодует по этому поводу»,- рассказал Ветелкин РИА Новости, отметив, что, по его данным, администрация Тындинского района «не имеет к этому никакого отношения».

Депутат направил запрос в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области и получил ответ, что памятник не состоит в реестре культурного наследия.

«Мы хотим узнать, кто производил работы на памятнике, добиться изменений», — добавил Ветелкин.

Исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова, комментируя эту информацию, заверила, что панно с изображением солдат НАТО заменят.

«Вообще там темные силуэты (на обновленном памятнике), там нет ничего, их не видно. Потом кто-то увидел, что на автомате мушка прицельная не такая. С 23 июня обговорено с фирмой, которая это все делала, что будет замена. Сейчас эта фирма у нас ремонтирует детский сад, потом начнут замену панно», — рассказала Сокольникова РИА Новости.

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