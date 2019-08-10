Из тонкого кишечника 51-летнего пациента удалили зубную щетку, которую мужчина проглотил 20 лет назад. Мужчина начал жаловаться на сильную боль в животе, и его направили на компьютерную томографию в китайский город Шэньчжэн.

Врачи ужаснулись, увидев внутри кишечника зубную щетку, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

При помощи эндоскопа медики удалили посторонний предмет из тела пациента. Щетинки зубной щетки полностью распались, а сама щетка почернела и была почти неузнаваема.

Выяснилось, что бывший заключенный узнал, что у него ВИЧ после употребления наркотиков и попытался покончить с собой, проглотив в камере зубную щетку.

Предмет ничего ему не сделал, а сам Ли расстался с мыслью о сведении счетов с жизнью, начал лечение и освободился из тюрьмы с ВИЧ-отрицательным статусом.

Сейчас он женат и воспитывает двух детей.

Врачи сообщили, что, если бы щетка осталась внутри Ли, она могла бы вызвать смертельную инфекцию.

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