Директор Института истории НАНА, академик Ягуб Махмудов и сотрудники института — доцент Шахлар Шерифов, доктор философии по истории Рашад Мустафа, ученый-арабовед Гюльнур Махмуд находились в научной командировке в городе Дербенте Российской Федерации.

Институт в связи с этим визитом выступил со следующим заявлением для СМИ:

«Дербент, один из древнейших городов мира, является мостом дружбы на азербайджано-российской границе. Политика создания транспортного коридора Север-Юг придаст импульс дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений. Дербент — мост азербайджано-российской дружбы, также является священным местом для нашей страны и нашего народа. Поскольку древний Дербент, его многочисленные памятники тесно связаны с Деде Горгудом. Академик Ягуб Махмудов еще в 60-х годах прошлого столетия отмечал, что древний Дербент является ареалом распространения эпоса «Китаби-Деде Горгуд». Результаты исследований были неоднократно опубликованы, но есть острая необходимость в новых исследованиях. С этой целью академик Ягуб Махмудов, доцент Шахлар Шерифов, доктор философии по истории Рашад Мустафа, ученый-арабовед Гюльнур Махмуд побывали в пятидневной командировке в городе Дербенте. Ученые сочли нужным начать командировку с дербентской улицы имени гениального сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Аварийное состояние улицы, носящее имя Гейдара Алиева, который заложил основы дружественных отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией, перевернуло вверх ногами доброжелательный визит ученых в Дербент. В начале улицы Гейдара Алиева была сломана табличка – именной указатель, следующий указатель был закрашен аэрозольной краской в знак оскорбления, а в некоторых местах прежнее название улицы – «Советская» было прилично сохранено. Как бы трудно это ни было, та же картина наблюдалась на протяжении всей улицы. Было видно, что улица осталась без присмотра, и не принято никаких мер по ее украшению и озеленению. Кстати, эта улица является второй по значимости улицей Дербента. На этой улице находится ряд больших памятников Дербента, расположены предприятия государственной важности. Здесь же находится вход в парк имени великого Низами. Таким образом, туристы из разных уголков России и зарубежных стран стекаясь по этой улице каждый день, знакомятся с древними памятниками. Переименование этой улицы является ярким проявлением дружеских отношений между Азербайджаном и Россией и произошло в дни празднования 2000-летия Дербента в 2015 году. С тех пор улица и заброшена. Из разговоров с дербентцами стало ясно, что в определенные периоды некоторые руководители мэрии Дербента проводили в городе открытую антиазербайджанскую политику. Такое отношение к улице Гейдара Алиева на уровне городского управления Дербента, конечно, вызывает сожаление. В то же время на заброшенность улицы Гейдара Алиева в Дербенте должны обратить внимание соответствующие структуры Азербайджана».

Кроме того, ученые Азербайджана во время командировки обнаружили, что разбитый в 1994 году в центре Дербента парк имени Низами Гянджеви находится в неухоженном состоянии. Было отмечено, что на территории парка, площадь которой составляет 6 га, разрушены все ранее построенные уголки отдыха, места прогулок и тропинки. Все деревья и растения были уничтожены в течении нескольких дней. Хотя для благоустройства парка на территорию и были завезены строительные материалы, но работы остались незавершенными. Жители города сообщили, что парк, носящий имя великого азербайджанского поэта и мыслителя, специально приведен в подобное состояние – кто-то положил глаз на его территорию. Ученые установили, что совершались попытки проводить строительные работы на территории прилегающей к забору парка. Но на территории были обнаружены древние могилы, что привело к протестам узнавших об этом жителей и строительные работы были свернуты.

Minval.az