Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографию с сыном Ашотом, который «проходит» срочную службу в оккупированном Нагорном Карабахе.

«С военнослужащим «Армии обороны Арцаха» (кавычки наши — Minval.az), рядовым Пашиняном», — подписал снимок глава армянского правительства.

Никол Пашинян отправился в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана по случаю открытия так называемых «Всеармянских летних игр. В понедельник, в 19։00, Пашинян выступит на площади «Возрождения» в Ханкенди.

Он ранее пригласил карабахцев прийти на площадь, чтобы, «глядя им в глаза», представить свою политическую повестку и видение будущего «страны».

Minval.az