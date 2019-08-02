Утром в редакцию Minval.az поступило тревожное письмо от нашего постоянного читателя – Ибрагима Пашаева, рассказавшего сотруднику издания об экстримальной поездке в маршруте №62, невольным участником которой он стал всего пару часов назад.

И хоть И. Пашаев проехал всего пару остановок – от ст. м. «Кара Караев» до ст.м. «Нефтчиляр», но, тем не менее, неприятные моменты просто зашкаливали. Причина — водитель автобуса, который умудрился разговаривать по мобильному телефону, практически не держа руль.

— А ведь это были утренние часы, люди ехали на работу, плотность пассажиров в автобусе была довольно высокой, — рассказывает сотруднику Minval.az И. Пашаев. – Я спросил водителя, почему он ведет себя за рулем столь неподобающим образом, подвергая своим поведением риску такое большое количество пассажиров, и получил ответ от водителя: «Я профессионал. Никто не пострадает. А то, что я говорю по мобильному – мое личное дело, и тебя оно не касается». Самое интересное, что все остальные, кто видел ту же картину, что и я – просто смолчали, не пожелав ввязываться с водителем автобуса в конфликт.

Получается, что люди, которые заплатили по 30 гяпик, именно в эту сумму и оценили свою жизнь? – задается риторическим вопросом И. Пашаев. – И почему – несмотря на все новшества, которыми БТА похваляется перед сотрудниками СМИ, а через них – перед общественностью, ситуация не меняется? Где их хваленный сервис? Где безопасность? Почему утро должно начинаться с подобных отрицательных эмоций?

Мы пообещали, что обязательно разберемся с ситуацией и незамедлительно связались с БТА через их официальную страницу в социальной сети Фейсбук. К обращению мы приложили фотографию водителя и госномера автобуса, которым тот управлял.

Нам ответили, что «к сожалению, эта линия находится не под нашей курацией», а также добавили, что снимки будут показаны экспертам в «самые короткие сроки». И уже по итогам будет вынесено строгое предупреждение владельцу линии маршрута №62.

Конечно же, мы все понимаем: взимание штрафов наверняка важнее для руководства БТА, чем наведение порядка в общественном транспорте. И пока эта структура считает деньги, жители города, тем не менее, ежедневно подвергают свою жизнь риску, пользуясь услугами общественных автосредств, которые это агентство не курирует. И раз речь идет о нашей безопасности, не лучше было бы отложить штрафные квитанции в сторону и напрямую заняться нашей безопасностью? А то странно получается: все пытаются заработать, называя этот процесс «наведением порядка», а самого порядка как не было, так и нет? На работу водителей по-прежнему берут неадекватов, а последствия этой халатности могут быть фатальными, как в случае, описанном сегодня И. Пашаевым.

Конечно же, мы подождем результатов проверки, но почему-то не сильно уверены в том, что реакция на поведение этого «профессионала» последует. Хотя, согласно официозу, на рассмотрение жалобы (если никто не погиб и не пострадал) полагается от 10 дней до месяца. И если ответ последует, мы обязательно его опубликуем.

Яна Мадатова

Minval.az