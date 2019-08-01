Окончательные результаты голосования на внеочередных выборах в парламент Украины будут подведены до 5 августа, после решения судов по жалобам, заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению апелляционных жалоб завершатся в течение последующих двух-трёх дней, что даст возможность комиссии подвести итоги голосования, поскольку, как известно, этот срок, установленный законодательством, заканчивается 5 августа. Именно до 5 августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы», — сказала Слипачук на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, и высказала надежду, что ЦИК подведёт окончательные итоги результатов внеочередных выборов раньше, чем 5 августа.

По её словам, которые приводит «Интерфакс», Центризбирком со своей стороны делает все возможное, чтобы не было лишних задержек при подведении итогов голосования, с другой стороны — чтобы не было никаких сомнений в установленных результатах.

Minval.az