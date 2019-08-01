В Казахстане предлагают легализовать покупку казахстанцами автомобилей в Армении. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал вице-министр индустрии инфраструктурного развития Казахстана Аманияз Ержанов.

«Мы через свои информационные каналы знаем, что где-то 60 тысяч машин завезено из США в Армению. (…) Чтобы распространить на весь таможенный союз, наши граждане получают временное местожительство в Армении, покупают эти машины как граждане уже Армении, без оплаты дополнительных пошлин, и завозят эту машину в Казахстан. И с армянскими номерами уже ездят здесь, у нас», — цитирует его BNews.kz.

«Они не могут привлечь к ответственности. Они (владельцы авто, прим. автора) могут превышать скорость, нарушать правила дорожного движения и не нести за это никакой ответственности. Штрафы не платят, к суду не привлекаются. Плюс, если машин больше будет завезено, то вся наша работа по увеличению производства легковых авто, те же меры по автокредитованию, просто будут впустую», — добавил вице-министр.

Среди приобретаемых казахстанцами автомобилей он назвал «Мерседес» и «Шевроле». Стоимость авто, приобретаемых в Армении, по словам вице-министра, ниже стоимости казахстанских в два раза.

На вопрос журналистов о том, как бороться с такой схемой, Аманияз Ержанов ответил, что покупку автомобилей необходимо легализовать.

«Бороться мы не будем. Если население хочет покупать такие машины, то бороться не надо, наоборот нужно сделать так, чтобы это было легально. И для того, чтобы завтра у наших граждан не возникало проблем перед законом, перед правоохранительными органами. Не надо покупать машины, став на временный учет в Армении, завозить под транзитными номерами в нашу страну, лучше привезти, зарегистрировать и законно ездить. А сейчас получается, они ни здесь не оплачивают налоги, ни там», — заключил спикер.

Minval.az