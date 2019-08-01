Ведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев назван журналистом, вызывающим у россиян наибольшее доверие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный Левада-центром.

В пятерку лидеров попали только ведущие телеэфира, сотрудники федеральных каналов. На первом месте оказался Соловьев — за него проголосовали 23 процента опрошенных. Второе место занял его коллега Андрей Малахов, набравший 11 процентов голосов. Третье место поделили Ольга Скабеева (канал «Россия 1»), Андрей Норкин (НТВ) и Владимир Познер (Первый канал). Все они набрали по шесть процентов голосов зрителей.

Помимо этих ведущих, в рейтинг также попали Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Ирада Зейналова, Артем Шейнин и Александр Гордон. По мнению экспертов, такая популярность ведущих объясняется модой на эмоциональность и «псевдонародность». Отмечается, что особняком в рейтинге стоит лишь Познер, который заслужил авторитет богатым жизненным опытом и яркой биографией.

Опрос проводился весной 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек. Всех опрошенных попросили назвать пять сотрудников российских СМИ, деятельность которых их привлекает.

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