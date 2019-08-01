Актер «Современника» 37-летний Дмитрий Смолевполучил восемь суток ареста за «дискредитацию ГИБДД», снявшись в ролике в образе пьяного инспектора, сообщает kasparov.ru.

«В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, который дискредитировал своим поведением органы внутренних дел», — сообщили в полиции.

В ролике, который был размещен в социальной сети TikTok, Смолев изображает пьяного инспектора. На актера был составлен протокол по статьям 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды») и 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Актер рассказал полицейским, что не знает, в клипе какой группы он снимался, и была ли съемка с кем-то согласована. Его попросили помочь с клипом после спектакля: согласно сюжету, он останавливал машину и проверял у водителя права.

«Пока делали свет, переставляли — дурачились, снимали вот эту историю всю. То есть никаких там умыслов по поводу оскорбить — никак, никаким боком».

Смолев уточнил, что форму сотрудника ОВД ему дал перед съемками блогер, автор ролика.

Minval.az