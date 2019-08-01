В городе Гарфилд Хайтс, штат Огайо, 79-летнюю женщину арестовали на десять суток за то, что она подкармливала бездомных кошек, пишет «Би-би-си». Нэнси Сегула сказала, что очень любит кошек и они спасают ее от одиночества. Она начнет отбывать срок 11 августа.

До этого женщину не раз наказывали из-за кошек. Первый штраф ей назначили в 2015 году за нарушение городского запрета на кормление бездомных животных. В июле 2017 года ей был назначен испытательный срок за то, что у нее было слишком много кошек, на которых жаловались соседи. Также ее оштрафовали за то, что она не убралась за животными.

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