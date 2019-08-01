Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом из-за стрижки. Об этом 31 июля сообщила газета Le Monde.

Отмечается, что Ле Дриан должен был встретиться с Болсонару 29 июля, однако прием был отменен по причине загруженного графика бразильского лидера.

Несколько минут спустя в Facebook появилось 12-минутное видео, на котором Болсонару стригут.

В пресс-службе президента Бразилии позже объяснили, что Болсонару работает с 4 утра до полуночи, и ему необходимо находить время на парикмахера.

Minval.az