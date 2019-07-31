Журналисты канала «1+1» в Черкассах пытались подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому его собственный бюст.

«Где вы это взяли? Это ужас. Я видел в интернете. Не надо это мне передавать. Президент – это не бюст и не картинка, а человек. Я что, памятник, что ли? Пожалуйста, больше не делайте этого», – сказал Зеленский в ответ на просьбу журналистки принять сувенир. В результате глава государства не принял подарок.

Гипсовые бюсты Зеленского делает жительница Винницы Мария, отмечает «Гордон».

Продукция поклонницы президента была размещена на украинских сайтах онлайн-продаж. Стоимость бюста президента высотой 23 см и весом в 2 кг стартовала от 2 тыс. грн. Скульптуру выставили на продажу друзья художницы.

Minval.az