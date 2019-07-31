Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный» (ЧГТРК) показала сюжет о местном подростке, который со слезами извиняется за критику властей республики в Инстаграме. На вышедшую в эфир 26 июля программу обратило внимание Би-би-си.

Публикация под названием «Экстремистский комментарий и его последствия» посвящён сообщениям, которые разместил 16-летний Магомед Ахматов. В них житель Чечни высмеивал деятельность благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова и называл «шайкой» окружение президента России.

В сюжете мальчик извиняется перед властями Чечни, после чего выслушивает упрёки муфтия Чеченской республики Салаха Межиева. Тот иногда прерывает длительную речь, чтобы прочитать распечатанные на нескольких листах комментарии юноши в Инстаграме.

В видео также выступает некий Ибрагим Берсанов, которого представляют, как друга Ахматова. Берсанов рассказывает, что его друг «не выходил из дома по несколько дней». «Вот это уже был сигнал!», – комментирует закадровый голос.

Интервью чеченскому телевидению также дала мать Магомедова, которая одна воспитывает еще троих детей. Аза Ахматова выступает на фоне иномарки и большого отремонтированного дома, который, как утверждается, принадлежит ей. Кроме неё дело прокомментировал ещё дядя Ахматова, который по словам тележурналистов «осознаёт, что за поступок племянника по всем чеченским законам нужно отвечать».

В конце видео показана беседа главы Чечни Рамзана Кадырова с министром чеченского правительства Джамбулатом Умаровым. В ней Кадыров утверждает, что «профилактика экстремизма среди молодёжи» является одним из самых приоритетных направлений работы руководства республики.

Minval.az