Осужденные бразильской тюрьмы, где ранее происходили масштабные столкновения между двумя враждующими бандами, использовали головы погибших в качестве мяча для игры в футбол.

Соответствующее видео обнародовано на The Daily Mail.

На видео видно, как нелюди буцають человеческую голову по асфальту, имитируя игру в футбол.

Кадры было зафиксировано после того, как члены банды из одного тюремного блока вторглись в другую часть тюрьмы. Заключенные устроили бунт, а также подожгли тюрьму. В результате столкновений 57 человек были убиты, из них 16 — обезглавлены. Бразильские власти не назвали двух конкурирующих банд, причастных к терактам.

Внимание! Видео содержит элементы насилия!

По информации ВВС, насилие в бразильских тюрьмах распространенное явление. Страна занимает третье место по количеству заключенных. Поэтому бразильские тюрьмы переполнены, в частности, тюрьма, где произошли столкновения может вмещать до 200 человек, но в ней находилось 311 заключенных. Еще одной распространенной проблемой в тюрьмах является то, что немало таких заведений контролируют преступные группировки.

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