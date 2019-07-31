Российский федеральный телеканал РЕН-ТВ снял сюжет об уголовном деле в отношении второго президента Армении, военного преступника Роберта Кочаряна.

В сюжете отмечается, что Роберт Кочарян за последний год был трижды арестован, и в общей сложности провел за решеткой семь месяцев.

«Собравшиеся (на митинг сторонники Р. Кочаряна – ред.) считают, что политик, которого задерживали три раза, за решеткой находится незаконно. Что это, правосудие или месть?», — говорит ведущий новостей в начале сюжета.

Адвокат второго президента Арам Вардеварян отметил, что состава преступления (свержение конституционного строя в марте 2008 года – ред.), по которому судят Кочаряна, в Уголовном Кодексе Армении в 2008 году не было.

В сюжете отмечается также, что уголовное преследование Роберта Кочаряна может быть «политически мотивированным» со стороны действующих властей Армении и, в частности, премьер-министра Никола Пашиняна.

Minval.az