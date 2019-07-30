Украинский суд арестовал российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля в порту Измаила. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — говорится в сообщении.

Также он отметил, что силовики не обязаны были уведомлять российского консула о следственных действиях на судне.

«Корреспондент» напоминает, что по информации СБУ, в ноябре 2018 года данное судно блокировало украинские корабли в Керченском проливе.

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