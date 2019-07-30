Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил акима (мэра) Шымкента Габидуллу Абдрахимова, сообщила пресс-служба главы государства.

На минувшей неделе Абдрахимов опубликовал на своей странице в инстаграме видео из Лондона, откуда передал привет подписчикам. На видеозаписи Абдрахимов заявил, что «надо жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру». Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях, некоторые пользователи обвинили Абдрахимова в хвастовстве и призвали быть скромнее. Позже он заявил, что был в Лондоне в командировке.

По словам руководителя президентской администрации Крымбека Кушербаева, Абдрахимов исчерпал свой кредит доверия.

«Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, сейчас самое главное — это диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получал поддержку и доверие руководства нашей страны. К сожалению, он недостаточно осознал это», — цитирует Кушербаева Sputnik Казахстан.

Чиновник отметил также, что руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом.



Minval.az