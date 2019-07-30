Тверской суд Москвы назначил Дмитрию Гудкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля.

Гудков признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

На заседании суда Гудков заявил, что на него оказывается политическое давление, как на кандидата в депутаты Мосгордумы. Защита намерена обжаловать административный арест.

«Медуза» напоминает, что бывший депутат Госдумы, председатель незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков был задержан полицией днем 28 июля в Москве.

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