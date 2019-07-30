Мэр Москвы Сергей Собянин оценил акцию 27 июля как «массовые беспорядки». Об этом он рассказал ТВЦ.

«Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было», — сказал чиновник.

По словам Собянина, протестующие «перешли к активным действиям: попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских».

Собянин также поблагодарил полицейских и сотрудников Росгвардии за выполнение своего долга. «Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным», — пожаловался мэр.

«Причина не в регистрации [кандидатов в депутаты Мосгордумы], а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!» — сказал Собянин.

Он добавил, что «анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией».

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