Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги. Ее слова в воскресенье, 28 июля, приводит портал «ЕТВ».

Как отметила женщина, по окончании института они с Ельциным приняли решение разъехаться в разные города, чтобы «проверить свои чувства». Спустя год они снова встретились на турнире по волейболу в Самаре. «Мы гуляли поздно вечером на берегу Волги и сидели всю ночь на лавочке, обнявшись. Там и признались в чувствах», — поделилась Ельцина.

По ее словам, именно в память об этом событии она решила установить на набережной реки Исети рядом с «Ельцин-центром» в Екатеринбурге именную лавочку. «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом», — написано на маленькой табличке, размещенной на спинке лавочки.

«Хочу, чтобы лавочек устанавливали больше, а люди сидели на них и говорили только о своем счастье», — отметила вдова первого президента.

В городе надеются, что примеру Ельциной последуют и другие жители Екатеринбурга.

Minval.az