На Донбассе прошли учения украинских военных, сообщает 28 июля в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В течение трех дней в масштабных тренировках принимали участие подразделения управления и военные бригады, уточняет «Гордон».
На Донбассе прошли учения украинских военных, сообщает 28 июля в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В течение трех дней в масштабных тренировках принимали участие подразделения управления и военные бригады, уточняет «Гордон».
Дата: 2019/07/28 17:05
Раздел: Бывший СССР
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