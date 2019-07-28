На 60-ом году жизни умер журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушел в 8 утра, в день своих именин», — написал он, добавив, что о месте и времени прощания будет известно позже.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. Он окончил исторический факультет МГУ в 1981 году.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ.

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России», отмечает «Новая газета».

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