Страшное зрелище предстало перед взором правоохранителей в Аризоне. Во время обысков в Центре биологических ресурсов они нашли ведра с головами, руками и ногами», а также «холодильник, заполненный мужскими гениталиями».

Также были найдены «зараженные головы», а на стене висел большой мужской торс, к которому была пришита маленькая женская голова.

В настоящее время возбуждено дело о незаконном обороте частей человеческих тел. В отношении центра подали иск 33 семьи, тела родных которых были переданы в учреждение для использования в научных целях, сообщает агентство «Росбалт».

Как выяснили следователи, вместо научных исследований, компания проводила «страшные» опыты, а также продавала части тела посредникам для получения прибыли. Например, тело без головы уходило за $2900, а позвоночник — за $950.

Minval.az