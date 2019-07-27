РФ готова рассмотреть возможность присоединения к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас есть тюркоязычное население, тюркская культура, которая никуда не исчезает и, как и любая другая культура любого другого народа РФ, пользуется защитой государства», — сказал Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Есть межгосударственная организация — Совет сотрудничества тюркских государств, куда РФ уже не входит, потому что надо, чтобы доминирующее население было тюркским. Но я не вижу проблем с тем, чтобы мы и к этой организации присоединились», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что если эта организация будет готова принимать государства, где тюркоязычное население есть, но не доминирует, «мы с удовольствием это рассмотрим».

«Тем более, что это было бы, наверное, интересно и полезно с точки зрения необходимости подчеркнуть, что тюркоязычные народы не изолируются», — добавил он.

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