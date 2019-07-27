Исполняющим обязанности мэра Аргуна, который является вторым по численности населения городом Чечни, назначен Хас-Магомед Кадыров. Об этом сообщило агентство «Грозный-Информ».

«Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия на Хас-Магомеда Кадырова. Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях», — заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который представил его коллективу мэрии.

Прежний мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев уволился, пожелав перейти на другую работу.

Как отмечает «Кавказский узел», новому аргунскому градоначальнику 28 лет, и он близкий родственник главы региона Рамзана Кадырова.

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