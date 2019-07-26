Экс-президент Украины Петр Порошенко задерживал процесс внедрения изменений и реформ в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Это было очень сложно. Любое изменение, любую реформу, договориться с ним, чтобы он дал сигнал фракции голосовать — на это тратились месяцы», — сказал он.

Говоря о том, какие именно инициативы были заблокированы бывшим украинским лидером, Гройсман привел в пример предложение проводить приватизацию предприятий по английскому праву, что, по его мнению, привлекло бы в страну инвесторов. «Он категорически был против, говорил, у нас есть украинская система правосудия. Какая система правосудия? Кто больше принес, в пользу того и приняли решение?» – цитирует ТАСС.

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