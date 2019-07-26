На посвященной сирийскому конфликту выставке в парке «Патриот» Минобороны представило кассетные бомбы, использование которых Россия ранее отрицала. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), пишет «Новая газета».

Расследователи рассказали, что обнаружили на экспозиции бомбовые кассеты РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5. CIT отмечает, что павильон с этими экспонатами называется «Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике».

О применении в Сирии кассетных бомб неоднократно заявляли правозащитники Human Rights Watch и Amnesty International. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенковэто категорически отрицал и подчеркивал, что побывавшие на базе в Хмеймиме журналисты так и не показали фотографии таких боеприпасов.

В 2016 году CIT изучила опубликованные в СМИ и Минобороны фото и видео, после чего сделала вывод, что кассетные бомбы есть в арсенале российских военных на сирийской базе Хмеймим. Однако эксперты издания Gazeta.ru заявили, что на тех кадрах были не кассетные, а осколочно-фугасные боеприпасы. Расследователи отправили фотографии с экспозиции в «Патриоте» одному из экспертов газеты, но на момент публикации он не ответил на сообщение.

Кроме того, CIT обратила внимание на представленную на выставке «химическую лабораторию». Расследователи отмечают, что она не может быть использована для производства какого-либо химоружия. Bellingcat также утверждает, что экспонаты не пригодны для получения нервно-паралитического вещества зарина.

В экспозицию включили бетономешалку, «которую пытались представить, судя по всему, как реактор для смешивания компонентов химического оружия». На ней на русском языке указан заводской номер и дата производства — 2013 год. Как пишет CIT, это говорит о том, что «лабораторию» изготовили «с нуля в парке «Патриот» силами Минобороны», а не захватили в Сирии.

По данным расследовательской группы, некоторые механизмы установок «химической лаборатории» смертельно опасны для тех, кто в действительности попытался бы ими воспользоваться. CIT и Bellingcat также отмечают, что экспонаты «кустарной установки для наработки отравляющих веществ» маркированы с грубыми ошибками, в некоторых случаях переводы описаний противоречат друг другу.

Minval.az