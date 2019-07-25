Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщает РИА Новости, это произошло вскоре после того, как экс-глава Украины вышел из здания Государственного бюро расследований, где его допрашивали следователи ведомства.
Уточняется, что один человек смог прыгнуть на капот машины Порошенко, когда он садился в автомобиль, а ещё одному удалось распылить слезоточивый газ в лицо охранникам бывшего украинского лидера.
По данным агентства, в происходящее в итоге вмешалась полиция, а Порошенко покинул место происшествия.