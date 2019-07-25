Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о ситуации с Грузией, предложил собственный «план» по «успокоению» сложившейся ситуации между Москвой и Тбилиси.

«Нужно было оккупировать всю Грузию. Арестовать Саакашвили, судить его здесь за развязывание войны и к власти привести Гиоргадзе (экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, член партии «Справедливость», которая боролась с властью Саакашвили– прим.ред.) — сторонника России. Нужны обязательно жесткие ответные меры, чтобы никто даже не пытался подумать, чтобы хоть как-то унизить нашу страну», — сказал лидер партии ЛДПР, отвечая на вопрос Царьграда о конфликте между Москвой и Тбилиси.

Minval.az