Артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов и футбольные тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин попросили Мосгорсуд перевести криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова) под домашний арест. Письмо в его поддержку зачитала во время апелляции на арест Шишканова адвокат Дарья Евменина, сообщает РБК.

По словам адвоката, за обвиняемого вступились порядка 40 «общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных его судьбой». «Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий»,— говорится в письме.

В письме также отмечается, что Медведев — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб «Сатурн Раменское» и оказывал поддержку в том числе ополченцам Донбасса, «хоть сам этого и не афишировал».

Однако эти доводы не убедили суд, и мера пресечения в виде ареста была сохранена. Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Медведева до 12 сентября. Мосгорсуд оставил постановление без изменений, сообщили «Новой» в пресс-службе.

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