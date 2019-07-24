Экс-глава Верховного Совета РСФСР, профессор Руслан Хасбулатов в интервью в российскому обозревателю Руслану Гурбанову из Дагестана рассказал о том, как армяне нанесли «смертельный удар» по Советскому Союзу. Хасбулатов отметил, что тогдашнее руководство СССР не наказало армянских сепаратистов, которые начали войну с Азербайджаном.

«… КГБ (в те годы – ред.) бездействовало, потому что они уже разучились работать, они занимались всякой чепухой, по-моему, и сейчас занимаются, слушают телефоны, на работе кто что скажет, какие- то особые отделы вместо того, чтобы серьезно работать и предупреждать об опасных ситуациях, грядущих для страны. Я считаю, что самый мощный удар нанесли по Советскому Союзу нанесли армяне. Армяне, которые начали открытый вооруженный конфликт с целью захвата чужой территории. С точки зрения Конституции, Закона Нагорный Карабах был территорией Азербайджана. Вместо того, чтобы решать вопрос мирным путем, они решили начать вооруженную борьбу. Вскоре весь мир увидел ,что страна разваливается, а центральная власть безмолвствует. Вот тогда КГБ и надо было этим заняться, не дожидаясь указаний от Горбачева. Это его функция — защита государства. Они должны были арестовать два, три десятка руководителей всех этих «республик»», — цитирует его портал EurasiaDiary.

Говоря о ситуации в регионе, Хасбулатов считает, России стоит перестать активно поддерживать Армению, и начать выстраивать близкие отношения с Азербайджаном и Грузией.

«Что такое Кавказ? Кавказ – это многоэтническая целостность. На протяжении тысячелетий народы Кавказа существовали как единое целое, говоря на разных языках, исповедуя разную религию. Но в нужную минуту они всегда приходили на помощь друг другу. Никогда между собой не вели войн. Посмотрите, историки вам скажут… Я совершенно не согласен с тем, что федеральные власти делают ударение только на одну часть в Закавказской Республики — на Армению, которая, я повторяю, явилась главной причиной распада Советского Союза. Мне кажется, что Российская Федерация станет намного богаче по содержанию своей политики и дипломатии, если установит близкие отношения с Азербайджаном и Грузией. Вот это один уровень. Второй уровень, конечно, надо создавать какое-то Северокавказское содружество из государств и народов. А пока что мы видим? Происходят негативные процессы», — подчеркнул он.

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