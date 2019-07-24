В Великобритании состоялся суд над двумя мужчинами, которые съели сырую белку на глазах у посетителей веганского рынка в Лондоне.

Они признаны виновными в нарушении общественного порядка.

Перед судом предстали 22-летний Деонисий Хлебников и 29-летний Гатис Лагздиньш. Они съели белку перед ларьком с едой для веганов на глазах у прохожих, среди которых был ребенок, при этом не обращали внимания на замечания.

Хлебникова оштрафовали на 200 фунтов стерлингов, а Лагздиньша — на 400 фунтов стерлингов, сообщает агентство «Росбалт».

Судья, оглашая приговор, заявила, что мужчины, публично поглощая сырую белку, пытались повысить информированность о вреде отказа от мяса.

Minval.az