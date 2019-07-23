Рыболовецкое судно «Сянхайлинь 8», которое ходит под флагом России, в ночь на 17 июля было задержано северокорейскими пограничниками и отконвоировано в порт КНДР.

Об этом сообщили в Северо-восточной рыболовной компании (СВРК), которой оно принадлежит. По предварительным данным, экипаж обвинили в незаконном заходе в особую зону вдоль берега КНДР, о существовании которой судовладельцы, по их словам, не знали.

Судно направлялось из Южной Кореи в направлении России на промысел, рассказал заместитель директора компании Сергей Седлер. Вооруженные автоматами северокорейские пограничники, по словам гендиректора СВРК Виктора Седлера, высадились туда на ходу в 90 километрах от берега. Они отключили связь и заглушили двигатель, на борту проводились следственные действия.

Экипаж задержанного судна состоит из 15 россиян и двух граждан Южной Кореи. По словам Виктора Седлера, капитана, его помощника и корейцев поселили в гостинице, остальных моряков закрыли в каютах и запретили выходить на палубу. «Жара стоит 30 градусов, все они сидят в каютах, иллюминаторы закрыты, духота», — сказал Седлер, передает «Дождь».

«Со слов консула предварительно предъявили им, что они нарушили так называемую зону военного охранения. Она нигде и никак, никаким международным институтом не признана и не утверждена. Судовладельцы об этом не уведомлены, никто не знает, какие в Северной Корее дополнительные зоны вводятся, — объяснил гендиректор компании. — Это исключительная экономическая зона, в которой проход разрешен, там нельзя добычу рыбы и морепродуктов, а проход свободен для всех судов, которые следуют из порта в порт». По его словам, «корабли раньше там ходили и проблем не было», он добавил, что примерно таким же курсом ходят многие суда.

Minval.az