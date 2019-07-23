Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо накануне подписал законопроект, запрещающий удаление когтей у котов.

«Удаление когтей – жестокая и болезненная процедура, которая может вызвать физические и поведенческие проблемы у беспомощных животных, сегодня этому будет положен конец. Запретив эту устаревшую практику, мы гарантируем, что животные больше не будут подвергаться этим бесчеловечным и ненужным процедурам», — заявил Куомо, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что процедура подразумевает частичную ампутацию последней кости на пальцах передних лап котов, в результате сухожилия, нервы и связки перестают функционировать. У котов повышается нагрузка на суставы и позвоночник, что может привести к раннему артриту и хроническим болям в спине.

Законопроект с момента подписания вступил в действие.

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