Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в первый раз уклонился от предложения экс-главы государства Нурсултана Назарбаева возглавить республику.

«С первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился, и разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год», — поделился глава государства.

Токаев отметил, что понимал, насколько ответственный это пост, добавив, что трезво оценивал свои возможности. «Я… понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, девятого в мире по территории государства, расположенного в самом центре Евразии, если так можно выразиться», — приводит РИА Новости слова Токаева.

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