Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) заключило с ООО «Medeks» договор на закупку лабораторных расходных материалов.

Согласно реестру государственных закупок, контракт присужден по результатам проведенного в июне котировочного опроса. Стоимость контракта — 43,2 тыс. манат.

Кроме того, еще один контракт был заключен в июле. Его стоимость — 599,749 тыс. манат.

Как пишут местные СМИ, ООО «Medeks» принадлежит председателю Агентства Гошгару Тахмазли. Так, согласно «Википедии», Тахмазли работал в 2008-2016 годах на должности главного директора в ООО «Medeks». Однако на сайте компании указано, что он все еще руководит ею и признан лучшим топ-менеджером.

Minval.az