Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече с заместителем генсека ООН Фекитомоэла Катоа Утойкаману заявил о необходимости открытия армянско-турецкой границы, сообщает в среду пресс-служба армянского правительства.

На встрече в Нью-Йорке Авинян предложил представителю ООН предпринять практические шаги по урегулированию вопроса закрытой границы с Турцией, говорится в сообщении.

Заместитель генсека ООН сказала, что изучит этот вопрос, сообщили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией были прерваны в 1993 году по инициативе Анкары в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Граница между двумя странами закрыта.

Minval.az