Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24» прокомментировала свой недавний визит в Армению.

На реплику пропагандиста Владимира Соловьева о том, что Армения понравилась, Захарова напомнила свой недавний пост в Facebook, что при посещении Армении нужно «закладывать к каждому пункту программы еще как минимум час, так как местное гостеприимство не знает пределов».

«Это действительно очень красиво, это очень вкусно, это очень весело. И вы знаете, что самое фантастическое, я была принята и меня принимали совершенно разные люди. Это были разговоры с журналистами, это были разговоры с официальными лицами, потому что я была в командировке там, это были и представители общественности, это были представители культуры и так далее… Вы знаете, мы обсуждали все темы — политические, мы обсуждали темы сложные, мы обсуждали темы исторические, мы обсуждали темы достаточно болезненные», — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила также, что ее «поразил» тот факт, что «очень темпераментные люди армяне», для которых «вопросы истории, собственной культуры и собственного достоинства» являются частью национальной гордости, могут говорить на самые сложные темы.

По словам Марии Захаровой, это «признак культуры и величия доступный не всем».

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