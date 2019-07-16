Комитет государственных доходов (КГД) Армении, согласно сообщению армянских СМИ, оштрафовал российскую военную базу в Гюмри. Согласно информации, не был выдан кассовый чек.

«Регнум» отмечает, что штраф был выписан после того, как посол России в Армении Сергей Копыркин встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Встреча, как уже сообщал «Минвал» была негативно воспринята властями Армении.

Изучив список решений председателя КГД РА «О приостановлении деятельности хозяйствующих субъектов», опубликованный на официальном сайте комитета государственных доходов Армении, СМИ выяснили, что деятельность Филиала федерального государственного учреждения «Коммерческое управление Военного округа Северного Кавказа» будет приостановлена на пять дней с 19.09.2019 до 23.09.2019. Решение было принято 9 июля 2019 года.

Согласно тому же решению, Филиал занимается «розничной торговлей в не специализированных магазинах». Скорее всего — это магазин, расположенный на территории российской военной базы. Решения о приостановке деятельности хозяйствующих субъектов на несколько дней действительно принимаются КГД Армении в связи невыдачей кассовых чеков.

Minval.az