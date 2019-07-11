Киевский апелляционный суд освободил от административной ответственности жителя Тетиева Киевской области, который назвал мэра города Гандоном. Об этом пишет «Настоящее время».

Инцидент произошел в апреле 2019 года в Тетиеве. Во время собрания по поводу зарыбления речки Роська ответчик, указывая на мэра, сказал, что «такие Гандоны пишут неправду».

Мэр обратился в Тетиевский районный суд. Этот суд признал ответчика виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 гривну (меньше $2).

После этого ответчик обратился в апелляционный суд. Он утверждал, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, «поскольку считал, что его оппонент, как и французский писатель, рассказывает фантастические вещи».

Апелляционный суд не увидел доказательств того, что ответчик словом Гандон хотел обидеть мэра, и закрыл дело.

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