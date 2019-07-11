Бакинское заявление главы Евросовета Дональда Туска вызвало шок в Ереване и оккупированном Ханкенди. Именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха» Давид Бабаян заявил, что в «Арцахе» ознакомились с заявлением Туска и, «мягко говоря, разочарованы».

Бабаян возмущается: в заявлении Туска «нет ни строчки по поводу антиармянской риторики Азербайджана!».

«Для поддержания баланса Туску следовало упомянуть и право народов на самоопределение. Ведь это принципы, ни один из них не имеет преимущества перед другими, это не указание кто прав, а кто виноват. Однако попытки выделять один принцип и «забывать» об остальных наводят на мысль о предвзятости. Что это, попытка загнать нас в концлагерь?» И вообще, изрек Бабаян обиженным тоном, как показывает практика, нередко принципами руководят личные интересы – икра, нефть: «Нельзя скрывать тревоги, а их много. Мы видим икорную дипломатию, проведение европейских игр в Баку». Затем последовало новое открытие: оказывается, ««Арцах» заслужил моральное право жестко реагировать на такие вещи. Уже более 100 лет жители «Арцаха» сражаются и проливают кровь за свои права. Нагорный Карабах пионер в борьбе за права человека и внес не меньше вклад в защиту европейских ценностей, чем страны-члены ЕС».

Minval.az