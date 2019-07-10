«Разведка месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра — провокация со стороны Турции». Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел страны-сателлита Армении.

«Выражаем свое глубокое беспокойство в связи с новой попыткой бурения со стороны Турции на северо-востоке Кипра. Продолжительные провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье угрожают безопасности и стабильности региона», — говорится в сообщении МИД страны-агрессора.

Армения «подтверждает свою полноценную поддержку и солидарность с Республикой Кипр», его народом и призывает Турцию прекратить все действия в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Агрессор также призвал Анкару «уважать суверенитет Республики Кипр и права народа Кипра на политическое, социальное и экономическое развитие без внешнего давления».

Как сообщал ранее Minval.az, Анкара заявила, что продолжит разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия.

«В начале мая наш корабль «Фатих» начал бурение на западе от острова Кипр на континентальном шельфе, о котором наша страна заявила в ООН, в рамках лицензий, предоставленных нашим правительствам. Наше буровое судно «Явуз» было отправлен на юг от полуострова Карпаз для работы по лицензии, выданной правительством Турецкой Республики Северного Кипра… Турция сохраняет свои права на континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье и будет продолжать защищать права турецкой общины Кипра на его шельф», — говорится в заявлении МИД страны.

Minval.az