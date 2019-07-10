Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму пакет законопроектов о статусе наблюдателя в ОДКБ и уточнении полномочий стран-представителей в организации.

«Изменения в правовом статусе ОДКБ были согласованы в Астане в ноябре 2018 года. Нас, в Армении, среди них может интересовать то, что отныне государствам, не входящим в ОДКБ, а также международным организациям, предусматривается предоставлять статус наблюдателя “в случае их заинтересованности в изучении правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации”. Кроме этого, государствам и организациям, которые разделяют цели и принципы ОДКБ, которые готовы развивать отношения взаимовыгодного сотрудничества с ОДКБ, может быть предоставлен статус партнера ОДКБ», — заявила в беседе с ереванскими СМИ эксперт Алла Айдиян.

По ее словам, в последние годы много говорилось о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ, говорилось даже о возможности полноправного членства Баку в военно-политическом блоке, членом которого является и Армения.

«Мы все знаем, что в свое время Азербайджан был членом этой организации и вышел из нее по собственной воле. Сегодня, по мере изменения геополитических и геостратегических реалий, меняются и интересы различных стран и структур. Армении стоит просчитать все возможности, рассмотреть всю палитру интересов, условий и предусловий, связанных с возможным предоставлением Азербайджану статуса наблюдателя в ОДКБ. В этом меняющемся мире надо уметь принимать долгосрочные и стратегически важные решения, просчитывая последствия всех действий – от блокировки до своего согласия с определенными предусловиями. Конечно, некоторые главы стран ОДКБ заинтересованы в более близком и более институциональном сотрудничестве с Азербайджаном. И нашим властям сегодня необходимо “держать ухо востро”, чтобы суметь защитить свои интересы в военно-политическом блоке, в котором за последний год мы допустили несколько промахов. Надеюсь, эти уроки пошли впрок», — говорит эксперт.

Minval.az